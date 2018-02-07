Nokia показала свой собственный процессор ReefShark для 5G-сетей

Разработкой процессоров занимались представители компании Nokia из городов Оулу, Эспоо, Тампере в Финляндии и Саннивейл из США. Для создания подобных чипов применялись наработки бренда в области ИИ, а также в сфере работы с мобильными антеннами. Таким образом, у специалистов получился продукт, который способен значительно увеличить производительность систем связи и при этом уменьшить их потребность в электроэнергии.ReefShark будут подключаться отдельными модулями к блокам Nokia AirScale. Инженеры уже работают над специальным программным кодом, который мог бы позволить объединить работу эти двух структур. Так пропускная способность модулей будет увеличена с 28 Гбит/сек до 84 Гбит/сек.