Компания Jaguar возродит легендарный спорткар D-Type

Спортивный автомобиль Jaguar D-Type входит в число самых важных гоночных моделей минувшего столетия. В период с 1955 по 1957 годы данный автомобиль держал победу в гонках «24 часа Ле-Мана». В прошлом веке британский бренд Jaguar выпустил 75 моделей D-Type, в наши дни разработчики выпустят ещё 25 автомобилей.Первый экземпляр возрождённого спорткара Jaguar D-Type представят в Париже 7 февраля. Со стоимостью автомобиля разработчики автомобиля пока не определились, но эксперты уверены в том, что современная модель будет стоить доступнее, чем модель, победившая в 1956 году в «Ле-Мане», которую с аукциона продали за 21 780 000 долларов, что эквивалентно 1,24 миллиарда рублей.Глава Jaguar Land Rover Classic Тим Ханнинг отметил, что для него большая честь осуществлять сборку Jaguar D-Type. Спорткар будет собираться вручную с применением оригинальных чертежей 1950 годов.