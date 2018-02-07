Ученые: Смайлики помогают людям выразить мысли, придать интимный характер общению

При помощи эмодзи, значение которых является известным только двум участникам, общение начинает приобретать интимный характер. 72 человека из 134 участников эксперимента заявили, что они эмодзи придали собственный смысл. А вот 21% респондентов при помощи эмодзи выражали чувства. При этом 19% - обозначали ими лица либо домашних животных. 7% - для обозначений пола. С помощью эмодзи люди научились передавать мысли и сложные значения, которые нельзя описать словами.Учёные выяснили, что люди эмодзи применяют аналогично сленгу либо прозвищам, создавая свой интимный «секретный язык», непонятный другим людям. Создатели смайликов должны это учитывать, так как их небольшие визуальные изменения способны оказывать сильное воздействие на альтернативные значения, которые люди придают эмодзи.