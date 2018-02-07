Ученые: Средство от ВИЧ с наночастицами доказало свою эффективность во время опытов

Небольшая доза препарата не давала вирусу заражать других особей и распространяться по организму мышей. Также она позволила увеличить сроки их жизни без побочных действий. Новинка подошла животным, у которых нормально работает иммунная система и не замечены осложнения.Сейчас ученые занимаются усовершенствованием лекарства, а раньше они отобрали самые эффективные вещества, способные подавить патологические процессы на длительное время. Также аналитики отметили, что РФ заняла третье место по числу зараженных людей после ЮАР и Нигерии, так что нужно срочно принять меры для борьбы с недугом.