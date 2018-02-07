В интернете продают редкие свадебные фотоснимки и видео со свадьбы Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова

В интернете продают набор раритетных свадебных фотоснимков и видео Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, сделанные в 1994 году всего за тысячу рублей. Странный товар появился на сайте в интернете, где размещают товары и услуги от физических лиц, компаний и фирм Avito.Автор данного объявления предлагает своим покупателям купить 20 фотоснимков и два видеоролика. На фото заснят процесс бракосочетания в ЗАГСе. На снимках молодожены выглядят молодо и счастливо. Алла Борисовна и Филипп Бедросович держат в руках многочисленные букеты цветов. Это лот вызвал огромный интерес у пользователей интернета, и они занесли в заметку данное предложение.Стоит добавить, что это торжество ждали многие, но оно прошло внезапно, и влюбленные расписались в петербургжском ЗАГСе. Немного позже две знаменитости обвенчались в Израиле. Брак просуществовал недолго и через несколько лет они развелись.В 2011 году Алла Борисовна вышла замуж за юмориста Максима Галкина. Через два года у них родились близнецы: Лиза и Гарри.