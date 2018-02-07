В Подмосковье преступник зарезал родителей грудного ребенка

Сотрудники органов из Павловского Посада нашли в закрытой квартире молодую пару с ножевыми ранениями, рядом с которой плакал малыш. В процессе расследования стало известно, что она приехала сюда из столицы к родственникам и собиралась пожить тут некоторое время.Следователи были немного удивлены, заметив, что двери были закрыты внутри на замок и щеколду, однако пока имеют версию, что убийца решил оставить жизнь ребенку. Сейчас он находится в центре Балашихи, после чего будет отдан близкому окружению семьи. На месте преступления были найдены орудия убийства, а злоумышленнику после поимки грозит пожизненный тюремный срок.