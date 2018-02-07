АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

В Подмосковье преступник зарезал родителей грудного ребенка
СМИ сообщили о происшествии в Подмосковье. Преступник зарезал родителей грудного ребенка и сейчас находится в розыске.

Сотрудники органов из Павловского Посада нашли в закрытой квартире молодую пару с ножевыми ранениями, рядом с которой плакал малыш. В процессе расследования стало известно, что она приехала сюда из столицы к родственникам и собиралась пожить тут некоторое время.

В Подмосковье преступник зарезал родителей грудного ребенка


Следователи были немного удивлены, заметив, что двери были закрыты внутри на замок и щеколду, однако пока имеют версию, что убийца решил оставить жизнь ребенку. Сейчас он находится в центре Балашихи, после чего будет отдан близкому окружению семьи. На месте преступления были найдены орудия убийства, а злоумышленнику после поимки грозит пожизненный тюремный срок.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:51
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ИИ компании DeepMind будет распознавать болезни
Ученые: Смартфоны вызывают у младенцев стресс и
Тысячи туристов и верующие создали дилемму вокруг
В Америке ученые используют Twitter для
SmartTerra будет создавать для комнатных растений
В Новосибирске должник во время прихода приставов
Просмотреть все новости