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ОИ-2018: Все билеты на хоккейный матч РФ и США распроданы
Оргкомитет ОИ-2018 сообщает, что в продаже не осталось свободных билетов на хоккейный матч между РФ и США. Стоимость билета доходила до 7,5 тысяч рублей.

ОИ-2018: Все билеты на хоккейный матч РФ и США распроданы


Болельщики, которые не успели заранее приобрести билеты на хоккейный матч между РФ и США, смогут сделать это в день соревнований - 17 февраля. Часть билетов была зарезервирована для продажи через кассы. Оргкомитет сообщает, что фанатами из России было выкуплено 30 тысяч билетов, что составляет три четверти квоты, выделенной для россиян.

В одну группу с хоккейной сборной РФ попали сборная США, Словакии и Словении. Встреча американцев и россиян будет последней для команд на групповом этапе. МОК отказался включить в состав сборной России несколько сильных хоккеистов, поэтому борьба за первенство будет напряжённой.
Спорт
Добавил: Митьева Марина Вчера, 20:50
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