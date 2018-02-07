ОИ-2018: Все билеты на хоккейный матч РФ и США распроданы

Болельщики, которые не успели заранее приобрести билеты на хоккейный матч между РФ и США, смогут сделать это в день соревнований - 17 февраля. Часть билетов была зарезервирована для продажи через кассы. Оргкомитет сообщает, что фанатами из России было выкуплено 30 тысяч билетов, что составляет три четверти квоты, выделенной для россиян.В одну группу с хоккейной сборной РФ попали сборная США, Словакии и Словении. Встреча американцев и россиян будет последней для команд на групповом этапе. МОК отказался включить в состав сборной России несколько сильных хоккеистов, поэтому борьба за первенство будет напряжённой.