Куда смотрит охрана в «ВК Комфорт» и за что получает деньги

Стоит заметить, что правоохранительные органы приняли заявление от жильцов и начали проверку согласно статье 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в которой рассматривается факт совершенных противоправных действий, которые квалифицируются по статье 167 Уголовного кодекса РФ. В ходе проверки личности злоумышленников должны быть установлены.«ВК Комфорт» было основано в 2009 году и на сегодняшний день обслуживает дома эконом и комфортного класса. Сейчас под их «охраной» находится 105 домов, парковки наземного и подземного класса.В общей сложности это более 14000 парковочных мест. Если смотреть на отзывы клиентов на официальном сайте, то компания работает практически идеально. Но как они справляются с 14000 автомобилей, если только в одном дворе за ночь неизвестные изувечили 15 автомобилей и никто, еще раз отметим: никто из охраны ничего не услышал и не увидел?