Пэрис Хилтон на свою свадьбу собирается приобрести несколько платьев и записать новую композицию

Недавно появилась новость о том, что светская львица собирается замуж. Ее молодой человек Крис Зилка предложил стать его супругой на горнолыжном отдыхе в Аспене и девушка сразу же согласилась.Сама Пэрис рассказала, что ей очень сложно выделить время для свадебной церемонии. Скорей всего свадьба будет проходить где-то рядом, чтобы приглашенные гости могли без проблем добраться. Со свадебным нарядом знаменитость пока еще не определилась.Хилтон поведала, что она уже получила много различных предложений от дизайнеров, с которыми сейчас тщательно знакомится. Но все платья прекрасны, поэтому у нее их будет несколько. Кроме свадебных забот Хилтон работает над композицией, которую посвятила своему будущему супругу, выпуск которой запланирован на 14 февраля.Стоит напомнить, что Криса Зилка Пэрис представила общественности зимой 2016 года, а весной они появились вместе на премьере третьего сезона телесериала «Оставленные».