В чилийской пустыне Атакама обнаружено изображение древнего пришельца

Пока эксперты заняты исследованием необычного 122-метрового рисунка, имеющего конечности и линии, тянущиеся к бедрам. Странное строение головы дополнено устрашающим лицом существа, которое пока не подходит под привычные описания гуманоидов.Ученые отметили, что находка представляет для них интерес, потому что она является самым крупным изображением в данном уголке мира. Геоглифы представляют собою геометрические узоры, достигающие 4-метровой длины, но кто мог изобразить инопланетянина в то время - пока неизвестно.