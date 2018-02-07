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В чилийской пустыне Атакама обнаружено изображение древнего пришельца
Исследователи на Google Maps обнаружили огромное изображение древнего пришельца находящееся в чилийской пустыне Атакама. Внеземной гость с человеческой фигурой отличается от землян внешним видом.

Пока эксперты заняты исследованием необычного 122-метрового рисунка, имеющего конечности и линии, тянущиеся к бедрам. Странное строение головы дополнено устрашающим лицом существа, которое пока не подходит под привычные описания гуманоидов.

В чилийской пустыне Атакама обнаружено изображение древнего пришельца


Ученые отметили, что находка представляет для них интерес, потому что она является самым крупным изображением в данном уголке мира. Геоглифы представляют собою геометрические узоры, достигающие 4-метровой длины, но кто мог изобразить инопланетянина в то время - пока неизвестно.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:20
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