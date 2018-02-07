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Купе Mercedes AMG GT R 2018 года заметили на тестах
Очевидцами на тестах было замечено транспортное средство версии Mercedes-AMG GT R текущего модельного года. Испытания нового современного спортивного купе проводили в рамках автодорог в Соединённых Штатах.

Купе Mercedes AMG GT R 2018 года заметили на тестах

Mercedes-AMG GT R под капотом содержит двухтурбинный четырёхлитровый силовой агрегат, который способен выдавать 577 лошадиных сил. При этом крутящий момент достигает 516 Нм. Силовая установка осуществляет работу вместе с семидиапазонным «автоматом». Транспортное средство за 5,5 секунды может разгоняться до шестидесяти миль в час. Инсайдерами отмечается, что в спорткаре имеет место страховка в виде надёжной адаптивной подвески. При этом рулевое колесо является задним.

Mercedes-AMG GT R весит 3 428 фунтов. А вот максимальная скорость транспортного средства достигает 198 миль/час. Спортивное купе в базовой версии расценивается в 158 000 американских долларов.
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:30
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