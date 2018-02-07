Купе Mercedes AMG GT R 2018 года заметили на тестах

Mercedes-AMG GT R под капотом содержит двухтурбинный четырёхлитровый силовой агрегат, который способен выдавать 577 лошадиных сил. При этом крутящий момент достигает 516 Нм. Силовая установка осуществляет работу вместе с семидиапазонным «автоматом». Транспортное средство за 5,5 секунды может разгоняться до шестидесяти миль в час. Инсайдерами отмечается, что в спорткаре имеет место страховка в виде надёжной адаптивной подвески. При этом рулевое колесо является задним.Mercedes-AMG GT R весит 3 428 фунтов. А вот максимальная скорость транспортного средства достигает 198 миль/час. Спортивное купе в базовой версии расценивается в 158 000 американских долларов.