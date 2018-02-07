Ученые: Волосатые соски у женщин свидетельствуют о наличии разных болезней
У женщин слишком волосатые соски могут свидетельствовать про наличие серьезных различных проблем со здоровьем.
Небольшая растительность в области сосков, а также груди у женщин не означает ничего плохого, так как человеческое тело покрыто волосами. Но излишек волос на женском соске может провоцировать большое количество в организме тестостерона. Это может свидетельствовать про наличие синдрома Кушинга, который спровоцирован наличием большого количества в организме гормона кортизола.
Повышенная растительность у представительниц слабого пола в области сосков также может указывать на возможный синдром поликистоза яичников, вследствие нарушения в организме женщин ряда важных процессов. При заболевании у людей в тяжелых случаях отмечается усиленный рост волосяного покрова на лице, спине, груди, в зоне бикини. В случае наличия совокупности симптомов советуется проконсультироваться с медицинским специалистом.
Небольшая растительность в области сосков, а также груди у женщин не означает ничего плохого, так как человеческое тело покрыто волосами. Но излишек волос на женском соске может провоцировать большое количество в организме тестостерона. Это может свидетельствовать про наличие синдрома Кушинга, который спровоцирован наличием большого количества в организме гормона кортизола.
Повышенная растительность у представительниц слабого пола в области сосков также может указывать на возможный синдром поликистоза яичников, вследствие нарушения в организме женщин ряда важных процессов. При заболевании у людей в тяжелых случаях отмечается усиленный рост волосяного покрова на лице, спине, груди, в зоне бикини. В случае наличия совокупности симптомов советуется проконсультироваться с медицинским специалистом.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10