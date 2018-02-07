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В Кемерово неизвестные лица украли изображение Димы Билана на баннере
СМИ сообщили об инциденте в Кемерово. Неизвестные лица украли изображение Димы Билана на баннере, сообщающем о приезде певца с новой программой в мае.

Злоумышленники не стали портить всю конструкцию, аккуратно вырезав ножницами образ кумира. Пользователи сетей шутливо заметили, что фанаты смогли удовлетворить свои желания и повесить дома фото звезды, имеющее огромный размер.

В Кемерово неизвестные лица украли изображение Димы Билана на баннере


Пока сотрудники органов считают виновниками события поклонниц, которые решили таким образом выразить любовь к исполнителю. Однако фото лучше не показывать в сетях, потому что организаторы гастролей могут посчитать такие действия ущербом.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:46
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