Полностью электрический кроссовер KIA Niro вывели на тесты
Во время прохождения тестов был замечен новый кроссовер KIA Niro EV, оснащённый полностью электрическим агрегатом. На американском рынке с успехом продаётся плагин-гибридный кроссовер KIA Niro, однако производители разрабатывают более «чистую» модель.
Фотошпионы запечатлели KIA Niro EV под большим количеством камуфляжного покрытия, при этом эксперты рассмотрели у прототипа оригинальные колёсные диски, которыми корейские производители оснащают электрокары, а также сзади у автомобиля нет выхлопной трубы.
Предполагается, что электрокроссовер KIA Niro EV будет оснащён таким же силовым агрегатом, что и Hyundai Ioniq Electric, мощность которого составляет 118 лошадиных сил. При этом запас хода нового кроссовера составит минимум 200 километров. Новинку оснастили подсвечиваемую светодиодами радиаторную решётку и более футуристический стиль нежели у плагин-гибридной модели.
Фотошпионы запечатлели KIA Niro EV под большим количеством камуфляжного покрытия, при этом эксперты рассмотрели у прототипа оригинальные колёсные диски, которыми корейские производители оснащают электрокары, а также сзади у автомобиля нет выхлопной трубы.
Предполагается, что электрокроссовер KIA Niro EV будет оснащён таким же силовым агрегатом, что и Hyundai Ioniq Electric, мощность которого составляет 118 лошадиных сил. При этом запас хода нового кроссовера составит минимум 200 километров. Новинку оснастили подсвечиваемую светодиодами радиаторную решётку и более футуристический стиль нежели у плагин-гибридной модели.
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Добавил: Алина Вчера, 19:50