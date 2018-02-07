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Полностью электрический кроссовер KIA Niro вывели на тесты
Во время прохождения тестов был замечен новый кроссовер KIA Niro EV, оснащённый полностью электрическим агрегатом. На американском рынке с успехом продаётся плагин-гибридный кроссовер KIA Niro, однако производители разрабатывают более «чистую» модель.

Полностью электрический кроссовер KIA Niro вывели на тесты


Фотошпионы запечатлели KIA Niro EV под большим количеством камуфляжного покрытия, при этом эксперты рассмотрели у прототипа оригинальные колёсные диски, которыми корейские производители оснащают электрокары, а также сзади у автомобиля нет выхлопной трубы.

Предполагается, что электрокроссовер KIA Niro EV будет оснащён таким же силовым агрегатом, что и Hyundai Ioniq Electric, мощность которого составляет 118 лошадиных сил. При этом запас хода нового кроссовера составит минимум 200 километров. Новинку оснастили подсвечиваемую светодиодами радиаторную решётку и более футуристический стиль нежели у плагин-гибридной модели.
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Добавил: Алина Вчера, 19:50
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