Полностью электрический кроссовер KIA Niro вывели на тесты

Фотошпионы запечатлели KIA Niro EV под большим количеством камуфляжного покрытия, при этом эксперты рассмотрели у прототипа оригинальные колёсные диски, которыми корейские производители оснащают электрокары, а также сзади у автомобиля нет выхлопной трубы.Предполагается, что электрокроссовер KIA Niro EV будет оснащён таким же силовым агрегатом, что и Hyundai Ioniq Electric, мощность которого составляет 118 лошадиных сил. При этом запас хода нового кроссовера составит минимум 200 километров. Новинку оснастили подсвечиваемую светодиодами радиаторную решётку и более футуристический стиль нежели у плагин-гибридной модели.