Жительница Ростова принуждает ребенка просить деньги у посетителей ТЦ “Золотой Вавилон”
В сетях было опубликовано сообщение свидетельницы события из Ростова. Она рассказала, что жительница города принуждает ребенка просить деньги у посетителей ТЦ “Золотой Вавилон”.
Маленькая девочка часто была замечена покупателями, после чего женщина решила выяснить, кому она отдает средства. Оказалось, что родная мать заставила дочь просить милостыню, а охранников в этом момент вообще не было на месте. Тогда возмущенная особа решила озвучить это таким образом, чтобы обратить внимание полиции на инцидент.
Многие горожане тоже написали в комментариях, что видели ребенка, возле которого были родители. Однако стражи порядка даже не реагируют на его появление. После такого зрелища люди сделали выводы, что им за это просто платят.
Маленькая девочка часто была замечена покупателями, после чего женщина решила выяснить, кому она отдает средства. Оказалось, что родная мать заставила дочь просить милостыню, а охранников в этом момент вообще не было на месте. Тогда возмущенная особа решила озвучить это таким образом, чтобы обратить внимание полиции на инцидент.
Многие горожане тоже написали в комментариях, что видели ребенка, возле которого были родители. Однако стражи порядка даже не реагируют на его появление. После такого зрелища люди сделали выводы, что им за это просто платят.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:37