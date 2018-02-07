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Жительница Ростова принуждает ребенка просить деньги у посетителей ТЦ “Золотой Вавилон”
В сетях было опубликовано сообщение свидетельницы события из Ростова. Она рассказала, что жительница города принуждает ребенка просить деньги у посетителей ТЦ “Золотой Вавилон”.

Маленькая девочка часто была замечена покупателями, после чего женщина решила выяснить, кому она отдает средства. Оказалось, что родная мать заставила дочь просить милостыню, а охранников в этом момент вообще не было на месте. Тогда возмущенная особа решила озвучить это таким образом, чтобы обратить внимание полиции на инцидент.

Жительница Ростова принуждает ребенка просить деньги у посетителей ТЦ “Золотой Вавилон”


Многие горожане тоже написали в комментариях, что видели ребенка, возле которого были родители. Однако стражи порядка даже не реагируют на его появление. После такого зрелища люди сделали выводы, что им за это просто платят.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:37
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