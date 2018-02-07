Суд приговорил жителя Нью-Йорка к 18 годам тюрьмы за подготовку теракта

Молодой житель Нью-Йорка планировал в одиночку совершить теракт. Своими действиями он хотел оказать поддержку крупной незаконной террористической организации. Ранее 22-летний Мунтер Омар Салех уже привлекал своими действиями внимание сотрудников полиции. В 2015 году он напал с ножом на сотрудника спецслужб.В феврале 2017 года житель Нью-Йорка признал свою вину в попытке организации теракта. Салех хотел собрать с помощью скороварки бомбу и напасть на сотрудников ФБР, совершавших над ним надзор. В случае успешной реализации плана, мужчина планировал покинуть страну. Идею для реализации планов он позаимствовал у ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ).