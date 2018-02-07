АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

Уфологи: инопланетяне наблюдали в космосе за родстером Tesla
Уфологами анонсирована новость, что инопланетяне осуществляли наблюдение за полетом в космосе современного родстера Tesla.

Уфологи: инопланетяне наблюдали в космосе за родстером Tesla

Транспортное средство направилось на орбиту Голубой планеты на борту современной ракеты Falcon Heavy. На борту ракеты-носителя имеется двадцать семь двигателей. Стоит отметить, что суммарная мощность данных силовых установок составляет больше восемнадцати тысяч сверхмощных самолетов. Илон Маск, являющийся создателем ракеты, принял решение не запускать при отсутствии полезного груза в открытый космос ракету. Он в космический аппарат загрузил электромобиль Tesla.


В момент, когда ракета пребывала в невесомости, два светящихся странных шара наблюдали за ней. При этом данные неопознанные летающие объекты меняли свое местоположение.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 19:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ИИ компании DeepMind будет распознавать болезни
Ученые: Смартфоны вызывают у младенцев стресс и
Тысячи туристов и верующие создали дилемму вокруг
В Америке ученые используют Twitter для
SmartTerra будет создавать для комнатных растений
В Новосибирске должник во время прихода приставов
Просмотреть все новости