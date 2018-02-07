Уфологи: инопланетяне наблюдали в космосе за родстером Tesla

Уфологами анонсирована новость, что инопланетяне осуществляли наблюдение за полетом в космосе современного родстера Tesla.Транспортное средство направилось на орбиту Голубой планеты на борту современной ракеты Falcon Heavy. На борту ракеты-носителя имеется двадцать семь двигателей. Стоит отметить, что суммарная мощность данных силовых установок составляет больше восемнадцати тысяч сверхмощных самолетов. Илон Маск, являющийся создателем ракеты, принял решение не запускать при отсутствии полезного груза в открытый космос ракету. Он в космический аппарат загрузил электромобиль Tesla.В момент, когда ракета пребывала в невесомости, два светящихся странных шара наблюдали за ней. При этом данные неопознанные летающие объекты меняли свое местоположение.