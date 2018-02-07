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Регина Тодоренко предстала на красной дорожке в откровенном наряде и многим пользователям он не понравился
Регина Тодоренко вызвала много обсуждений в свой адрес после появления в откровенном наряде на красной дорожке.

Регина Тодоренко предстала на красной дорожке в откровенном наряде и многим пользователям он не понравился


Регина Тодоренко выложила на своей страничке снимок, на котором она позирует с мамой на красной дорожке. Пользователи решили, что девушка выбрала для этого мероприятия слишком откровенный наряд.

Бывшая телеведущая программы «Орел и решка» присутствовала на украинском мероприятии, на которое девушка решила надеть необычное платье, в котором полностью просматриваются ноги артистки через прозрачную кружевную ткань черного цвета.

Одежда ее мамы вызвал много негатива у поклонников, они решили, что наряд «из Секонд-хенда», но также виной такого вида мог стать фотограф, который ее сфотографировал под неудачным углом.

Пользователи наперебой начали писать комментарии, но преобладали в основном отрицательные. Они говорили, что платье артистки ужасное и очень вульгарное. Подписчики дали совет быть немного скромней в подборе наряда и одевать приличные вещи.

Но преданные фанаты стали на защиту своей любимицы и написали, что она имеет полное право экспериментировать над собой и что в любом наряде она неотразима.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:17
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