Регина Тодоренко предстала на красной дорожке в откровенном наряде и многим пользователям он не понравился

Регина Тодоренко выложила на своей страничке снимок, на котором она позирует с мамой на красной дорожке. Пользователи решили, что девушка выбрала для этого мероприятия слишком откровенный наряд.Бывшая телеведущая программы «Орел и решка» присутствовала на украинском мероприятии, на которое девушка решила надеть необычное платье, в котором полностью просматриваются ноги артистки через прозрачную кружевную ткань черного цвета.Одежда ее мамы вызвал много негатива у поклонников, они решили, что наряд «из Секонд-хенда», но также виной такого вида мог стать фотограф, который ее сфотографировал под неудачным углом.Пользователи наперебой начали писать комментарии, но преобладали в основном отрицательные. Они говорили, что платье артистки ужасное и очень вульгарное. Подписчики дали совет быть немного скромней в подборе наряда и одевать приличные вещи.Но преданные фанаты стали на защиту своей любимицы и написали, что она имеет полное право экспериментировать над собой и что в любом наряде она неотразима.