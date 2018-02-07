Тигрица Золушка в заповеднике "Бастак" дважды стала мамой

В 2012 году на юго-западе тайги в районе Приморья охотники нашли маленькую тигрицу, которой было не более шести месяцев. На тот момент животное погибало от обморожения и истощения. Ее поймали и поместили после лечения в Центр реабилитации, где тигрица прошла специальный восстановительный курс.Хищницу назвали золушкой. Уже через год животное выпустили в заповедник «Бастак» в ЕАО, где обитал одинокий тигр Заветный, с которым, возможно, Золушка создала пару. в 2015 году тигрица принесла потомство. Работники заведения назвали тигрят Восток и Принц.