Тигрица Золушка в заповеднике "Бастак" дважды стала мамой
Тигрица Золушка, спасенная охотникми в Приморье, сейчас находится в Еврейской автономной республике (ЕАО) в заповеднике «Бастак». Сообщается, что хищница дважды стала мамой, и сейчас уже гуляет с подросшим детенышем.
В 2012 году на юго-западе тайги в районе Приморья охотники нашли маленькую тигрицу, которой было не более шести месяцев. На тот момент животное погибало от обморожения и истощения. Ее поймали и поместили после лечения в Центр реабилитации, где тигрица прошла специальный восстановительный курс.
Хищницу назвали золушкой. Уже через год животное выпустили в заповедник «Бастак» в ЕАО, где обитал одинокий тигр Заветный, с которым, возможно, Золушка создала пару. в 2015 году тигрица принесла потомство. Работники заведения назвали тигрят Восток и Принц.
В 2012 году на юго-западе тайги в районе Приморья охотники нашли маленькую тигрицу, которой было не более шести месяцев. На тот момент животное погибало от обморожения и истощения. Ее поймали и поместили после лечения в Центр реабилитации, где тигрица прошла специальный восстановительный курс.
Хищницу назвали золушкой. Уже через год животное выпустили в заповедник «Бастак» в ЕАО, где обитал одинокий тигр Заветный, с которым, возможно, Золушка создала пару. в 2015 году тигрица принесла потомство. Работники заведения назвали тигрят Восток и Принц.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 19:30