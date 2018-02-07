Совершенно новый седан Mercedes-Benz S-Class впервые замечен на тестах

Новый флагман Mercedes-Benz S-Class фотошпионы запечатлели во время прохождения тестов, при этом автомобиль был скрыт под камуфляжную плёнку. Эксперты предполагают, что новый Mercedes-Benz S-Class 2020 получит экстерьер в новом стиле немецкого бренда, который продемонстрирован на седане Mercedes-Benz CLS и модели A-Class. В частности, новинка получит стильную спортивную оптику и зауженную решётку радиатора.По мнению специалистов, флагманский седан Mercedes-Benz S-Class будет иметь широкую линейку дизельных и бензиновых моторов, а позднее в семействе появятся и плагин-гибридные агрегаты. Предполагается, что у автомобиля появится 48-вольтовый электрический мотор, входящий в состав «мягкой» гибридной системы. К тому же в оснащение нового седана войдёт широкий набор функций полуавтономного управления.