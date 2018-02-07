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Учёные: В 2050 году Солнце войдёт в "гранд минимум" и замедлит глобальное потепление на Земле
Учёные из Института океанографии Скриппса провели исследование, показавшее, что в 2050 году Солнце войдёт в фазу "гранд минимум", что скажется на климате Земли. В этот период интенсивность УФ-лучей светила минимальна, что поможет замедлить скорость глобального потепления на планете.

Учёные: В 2050 году Солнце войдёт в "гранд минимум" и замедлит глобальное потепление на Земле


Учёные сообщают, что наступление "гранд минимума" на Солнце предсказать довольно сложно. Эта фаза зависит от случайных процессов, происходящих в магнитосфере светила. В период снижения активности, напряжённость магнитных полей Солнца падает, пятна образуются крайне редко, а интенсивность УФ-лучей минимальна.

В ходе наблюдения за 33 подобными Солнцу звёздами, учёные собрали данные, позволяющие получить представление о том, как "гранд минимум" светила отразится на климате Земли. Снижение УФ-излучения на 7% спровоцирует замедление образования озона, кроме того, можно с уверенностью сказать, что произойдёт замедление глобального потепления.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 19:00
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