Учёные: В 2050 году Солнце войдёт в "гранд минимум" и замедлит глобальное потепление на Земле

Учёные сообщают, что наступление "гранд минимума" на Солнце предсказать довольно сложно. Эта фаза зависит от случайных процессов, происходящих в магнитосфере светила. В период снижения активности, напряжённость магнитных полей Солнца падает, пятна образуются крайне редко, а интенсивность УФ-лучей минимальна.В ходе наблюдения за 33 подобными Солнцу звёздами, учёные собрали данные, позволяющие получить представление о том, как "гранд минимум" светила отразится на климате Земли. Снижение УФ-излучения на 7% спровоцирует замедление образования озона, кроме того, можно с уверенностью сказать, что произойдёт замедление глобального потепления.