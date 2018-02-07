Ученые: Тараканы появились на нашей планете раньше динозавров

Первые особи жили на территории Пангея, после чего континент разделился. Такие события стали причиной образования Лавразии и Гондваны, а колонии прусаков стали медленно завоевывать мир. Это случилось 235 млн лет назад, когда животные просто не существовали на планете.Ученые также рассмотрели геном насекомых, прежде чем сделать окончательные выводы, после чего составили дерево их эволюции. Сейчас существует 4640 видов древних представителей фауны, но возможно, новые особи еще не открыты специалистами.