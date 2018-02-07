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Алла Довлатовова занимается аквааэробикой на московском морозе, чтобы привести себя в форму
Алла Довлатова, чтобы привести себя в форму после родов начала заниматься аквааэробикой на московском морозе.

Алла Довлатовова занимается аквааэробикой на московском морозе, чтобы привести себя в форму


У Аллы Довлатовой в ушедшем году было радостное событие, на свет появился ее четвертый ребенок. После родов радиоведущая начала усердно приводить себя в форму. Сначала она занималась йогой, а немного позже – аквааэробикой. Знаменитость призналась, что после кесарева сечения врачи запрещали ей заниматься. От чего девушка очень страдала.

После того как швы зажили Алла сразу приступила к водным занятиям. И даже в зимний период времени решила не отказывать себе в этом удовольствии. Довлатова выложила фотоснимок, на котором она позирует на краю бассейна в купальном костюме, а на заднем плане виднеются заснеженные деревья.

Артистка под снимком написала, что вчера было 10 градусов мороза, поэтому занятия пришлось сократить, и сегодня решили добавить десять минут на земле. Девушка написала, что в большом бассейне вода теплая +28, а в маленьком +9. В основном занятия проходят в большом, а в маленький иногда ныряют.

Пользователи пришли в восторг от силы воли Аллы, и призналась, что мало кто из них отважился бы на такие занятия.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:50
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