Алла Довлатовова занимается аквааэробикой на московском морозе, чтобы привести себя в форму

У Аллы Довлатовой в ушедшем году было радостное событие, на свет появился ее четвертый ребенок. После родов радиоведущая начала усердно приводить себя в форму. Сначала она занималась йогой, а немного позже – аквааэробикой. Знаменитость призналась, что после кесарева сечения врачи запрещали ей заниматься. От чего девушка очень страдала.После того как швы зажили Алла сразу приступила к водным занятиям. И даже в зимний период времени решила не отказывать себе в этом удовольствии. Довлатова выложила фотоснимок, на котором она позирует на краю бассейна в купальном костюме, а на заднем плане виднеются заснеженные деревья.Артистка под снимком написала, что вчера было 10 градусов мороза, поэтому занятия пришлось сократить, и сегодня решили добавить десять минут на земле. Девушка написала, что в большом бассейне вода теплая +28, а в маленьком +9. В основном занятия проходят в большом, а в маленький иногда ныряют.Пользователи пришли в восторг от силы воли Аллы, и призналась, что мало кто из них отважился бы на такие занятия.