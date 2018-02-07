Знаменитая модель с витилиго взбудоражила Instagram фото в бикини

Известная модель Винни Харлоу прославилась как участница телешоу «Топ-модель по-американски», она же является и первой моделью с витилиго, накожным заболеванием, связанным с нарушением пигментации. Кроме того, Харлоу – первая топ-модель, сумевшая обратить свой недуг в фирменный знак, сделать карьеру и получить мировую известность.Звезда поделилась с подписчиками свежими фото в сети Instagram, чем взволновала пользователей. На ее страницу в социальной сети подписаны почти три миллиона человек. Ее откровенная фотосессия в бикини на пляже в Майами набрала несколько сотен тысяч лайков и одобрительных комментариев.