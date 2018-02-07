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Юлия Ковальчук продемонстрировала фанатам фото без макияжа
Популярная отечественная исполнительница песен Юлия Ковальчук продемонстрировала своим многочисленным поклонникам в Instagram публикацию без макияжа. Подписчики бурно отреагировали на фото, отметив естественную красоту артистки.

Юлия Ковальчук продемонстрировала фанатам фото без макияжа

Юлия Ковальчук, являющаяся супругой Алексея Чумакова, показала фанатам селфи без макияжа. Под своим фото артистка отметила, что это её накрашенное, однако очень счастливое утро. На публикации исполнительница песен изображена на фоне горного пейзажа Испании, облачившись в пальто из меха и кепку.

Подписчики отметили, что Юлия выглядит красивой и без косметики, так как сейчас естественная красота в сфере шоу-бизнеса является редкостью. Также, множество фолловеров в комментариях написали приятные слова в адрес своего кумира. В течение часа публикация знаменитости собрала более шести тысяч отметок «Мне нравится».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:41
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