Седан Honda Amaze нового поколения представили в Индии

Длина седана Honda Amaze менее четырёх метров, владельца таких машин в Индии имеют налоговые льготы. Автомобиль получил фирменный внешний дизайн, а в салоне появился современный мультимедийный комплекс и модернизированная передняя панель.Официальных данный о силовых агрегатах пока нет, но эксперты предполагают, что под капотом седана будет установлен бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра производительностью 88 лошадиных сил и более мощный дизельный мотор.Новый автомобиль Honda Amaze разрабатывался в таиландском подразделении компании. Помимо индийского рынка данную модель будут реализовывать в других странах Азии и в Африке.