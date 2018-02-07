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Седан Honda Amaze нового поколения представили в Индии
В Индии на площадке Auto Expo дебютировал бюджетный седан Honda Amaze нового поколения. Новинка построена на новой современной платформе, о которой производители пока ничего не сообщают.

Седан Honda Amaze нового поколения представили в Индии


Длина седана Honda Amaze менее четырёх метров, владельца таких машин в Индии имеют налоговые льготы. Автомобиль получил фирменный внешний дизайн, а в салоне появился современный мультимедийный комплекс и модернизированная передняя панель.

Официальных данный о силовых агрегатах пока нет, но эксперты предполагают, что под капотом седана будет установлен бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра производительностью 88 лошадиных сил и более мощный дизельный мотор.

Новый автомобиль Honda Amaze разрабатывался в таиландском подразделении компании. Помимо индийского рынка данную модель будут реализовывать в других странах Азии и в Африке.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:50
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