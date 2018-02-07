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Елена Яковлева радуется зиме и нарисовала ангела на снегу
Несмотря на возраст, актриса продолжает радовать поклонников своим оптимизмом и творчеством, делясь с ними различными эмоциями. Елена Яковлева радуется зиме и нарисовала ангела на снегу, показав фото в Instagram.

Звезда призналась, что получился небольшой экспромт, потому что она упала в снег возле сугробов. Потом артистка решила воспользоваться предоставленной возможностью и уже не обращала внимания на роскошную шубу со спортивными штанами. Елена Яковлева увлеклась детской забавой, а подписчики были в восторге от такого сюжета.

Елена Яковлева радуется зиме и нарисовала ангела на снегу


Они сразу отметили, как прекрасно видеть любимую звезду, заражающую людей позитивом. Люди поблагодарили знаменитость за доставленное удовольствие и пожелали ей здоровья. Многие пользователи сетей восхищаются непосредственностью кумира, умеющего грамотно показать себя зрителям без осуждения с их стороны.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:10
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