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Учёные сообщают о непрекращающемся дожде из вирусов
Учёные из Университета Британской Колумбии зафиксировали в нижних слоях атмосферы аномальное количество вирусов. Частицы, благодаря осадкам, попадают на землю. О непрекращающемся вирусном дожде писало издание Science Alert.

Учёные сообщают о непрекращающемся дожде из вирусов


Учёные провели исследование, в ходе которого установили сборники для аэрозолей на высоте в 2500-3000 километров. Эксперимент проходил в горах Сьерра-Невада, Испания. Замеры показали, что в нижних слоях атмосферы находятся множество вирусов: на 1 кв.м. поверхности приходится до 800 миллионов опасных соединений.

Учёные сообщают, что вирусы при попадании в атмосферу соединяются с пылью или частицами соли. Исследования показали, что атмосфера планеты является банком вирусов, отличительной особенностью которых является быстрая адаптация к условиям среды. Опасные соединения опадают на землю благодаря выпадению осадков. Практически каждый дождь содержит в себе вирусы.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 18:40
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