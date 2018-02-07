Учёные сообщают о непрекращающемся дожде из вирусов

Учёные провели исследование, в ходе которого установили сборники для аэрозолей на высоте в 2500-3000 километров. Эксперимент проходил в горах Сьерра-Невада, Испания. Замеры показали, что в нижних слоях атмосферы находятся множество вирусов: на 1 кв.м. поверхности приходится до 800 миллионов опасных соединений.Учёные сообщают, что вирусы при попадании в атмосферу соединяются с пылью или частицами соли. Исследования показали, что атмосфера планеты является банком вирусов, отличительной особенностью которых является быстрая адаптация к условиям среды. Опасные соединения опадают на землю благодаря выпадению осадков. Практически каждый дождь содержит в себе вирусы.