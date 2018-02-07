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Еврокомиссия оценит желание Apple приобрести популярный сервис Shazam
Еврокомиссией будет рассмотрено желание Apple приобрести сервис Shazam, который распознаёт картинки и аудиотреки.

Еврокомиссия оценит желание Apple приобрести популярный сервис Shazam

По мнению политиков Евросоюза, данная сделка отрицательно будет влиять на конкуренцию в существующей Европейской экономической зоне. Apple в конце прошлого года заявила касательно намерения приобрести сервис. Представители Shazam немного раньше отметили, что программу, нужную для использования сервиса, загрузили пользователи свыше миллиарда раз. Фирма, которой принадлежит ресурс, несла в последнее время убытки.

Количество активных пользователей Shazam на 2014 год составляло 100 000 000. Тогда приложение установили на 500 000 000 мобильных устройствах. В свою очередь корпорация Apple на рынке работает с 1976 года. Ею производятся планшеты iPad, ноутбуки MacBook, смартфоны iPhone, а также ряд прочей техники. Компания является самой крупной на планете. Рыночная цена корпорации составляет $900 млрд.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 18:30
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