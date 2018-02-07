Станислав Ярушин ностальгирует по родному городу из-за обильного снегопада

Звезда сразу рассказал о Челябинске, когда каждая зима радовала его своими сюрпризами. За все время пребывания в столице он уже перестал видеть такие картины, так что благодарен погоде за доставленное удовольствие. Сейчас парк стал для Станислава Ярушина настоящей сказкой, а поклонники обрадовались, что их кумир сохранил позитивное настроение.Некоторые лица оказались его земляками и сообщили, что в его родном городе тоже не было снега из-за климата, но окрестности могут порадовать жителей привычным зрелищем. Фанаты пожелали актеру здоровья и творческих успехов, попросив чаще показывать интересные сюжеты.