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Станислав Ярушин ностальгирует по родному городу из-за обильного снегопада
Актер после обильного снегопада в Москве решил поделиться своими впечатлениями с подписчиками в Instagram. Станислав Ярушин ностальгирует по родному городу, опубликовав фото, сделанное на прогулке в парке.

Звезда сразу рассказал о Челябинске, когда каждая зима радовала его своими сюрпризами. За все время пребывания в столице он уже перестал видеть такие картины, так что благодарен погоде за доставленное удовольствие. Сейчас парк стал для Станислава Ярушина настоящей сказкой, а поклонники обрадовались, что их кумир сохранил позитивное настроение.

Станислав Ярушин ностальгирует по родному городу из-за обильного снегопада


Некоторые лица оказались его земляками и сообщили, что в его родном городе тоже не было снега из-за климата, но окрестности могут порадовать жителей привычным зрелищем. Фанаты пожелали актеру здоровья и творческих успехов, попросив чаще показывать интересные сюжеты.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:00
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