Алена Кравец показала пышную грудь в Instagram

Алена Кравец в своём микроблоге Instagram на радость многочисленным фанатам обнародовала новую публикацию. Под постом модель написала, что немного перевоплощения и она шоколадный «зайка». Фолловеры светской львицы обратили своё внимание на идеальную кожу оголенного тела Алёны. В комментариях подписчики обсудили пышный искусственный бюст Кравец, который посчитали привлекательным. Также поклонники спрашивали модель, когда она выложит «самые горячие фото».Другие фанаты восхитились утончённости девушки, сказав, что её красота совершенна и безупречна. Пост в течение десяти часов сумел собрать свыше 3 тысяч отметок «Мне нравится» и более 40 комментариев от многочисленных поклонников знаменитости.