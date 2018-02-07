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Алена Кравец показала пышную грудь в Instagram
Алена Кравец, являющаяся известной отечественной светской львицей, певицей и моделью, продолжает делиться с фанатами своей красотой. На днях знаменитость засветила в рамках Instagram свой пышный бюст.

Алена Кравец показала пышную грудь в Instagram

Алена Кравец в своём микроблоге Instagram на радость многочисленным фанатам обнародовала новую публикацию. Под постом модель написала, что немного перевоплощения и она шоколадный «зайка». Фолловеры светской львицы обратили своё внимание на идеальную кожу оголенного тела Алёны. В комментариях подписчики обсудили пышный искусственный бюст Кравец, который посчитали привлекательным. Также поклонники спрашивали модель, когда она выложит «самые горячие фото».

Другие фанаты восхитились утончённости девушки, сказав, что её красота совершенна и безупречна. Пост в течение десяти часов сумел собрать свыше 3 тысяч отметок «Мне нравится» и более 40 комментариев от многочисленных поклонников знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:34
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