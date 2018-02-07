В Индии представили новый кроссовер Kia SP Concept

Габариты концептуальной модели Kia SP Concept сопоставимы с Hyundai Creta актуальной генерации. Внедорожник получил узкую головную оптику со светодиодами, массивную решётку радиатора и стильные задние фонари, которые соединят хромированная накладка. В салоне концепта установлена цифровая приборная панель объединённая с дисплеем мультимедийного комплекса.По предположению экспертов, под капотом Kia SP Concept будет расположен 1,6-литровый бензиновый агрегат или турбодизель объёмом 1,5 литра. Ожидается, что привод у автомобиля будет только передним.Kia SP Concept предназначен для индийского рынка, его производство будет запущено в начале будущего года на заводе в Индии. Возможно весной 2019 года автомобили появятся в продаже.