Денис Клявер дома плавает в открытом бассейне зимой

Многие звезды предпочитают отдыхать на солнечных теплых курортах, но исполнитель решил показать коллегам, что такой вариант намного лучше, чем привычные аналоги. Денис Клявер шутливо попросил их ловить сюрприз в виде снега, елок и прохладной воды, а подписчики сразу поддержали кумира.Люди назвали артиста крутой личностью, после чего пожелали ему удачной закалки и крепкого здоровья. Пользователи сетей стали вспоминать о своих местных прелестях, поблагодарив звезду за отличную альтернативу заграничным сюжетам. Сам он признался, что купается в теплой воде на фоне природы.