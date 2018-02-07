АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.53 USD 56.95
Курс валют на 08.02.2018

Денис Клявер дома плавает в открытом бассейне зимой
Певец решил порадовать поклонников новым фото, опубликованным в Instagram. Денис Клявер дома плавает в открытом бассейне зимой и радуется такому досугу.

Многие звезды предпочитают отдыхать на солнечных теплых курортах, но исполнитель решил показать коллегам, что такой вариант намного лучше, чем привычные аналоги. Денис Клявер шутливо попросил их ловить сюрприз в виде снега, елок и прохладной воды, а подписчики сразу поддержали кумира.

Денис Клявер дома плавает в открытом бассейне зимой


Люди назвали артиста крутой личностью, после чего пожелали ему удачной закалки и крепкого здоровья. Пользователи сетей стали вспоминать о своих местных прелестях, поблагодарив звезду за отличную альтернативу заграничным сюжетам. Сам он признался, что купается в теплой воде на фоне природы.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ИИ компании DeepMind будет распознавать болезни
Ученые: Смартфоны вызывают у младенцев стресс и
Тысячи туристов и верующие создали дилемму вокруг
В Америке ученые используют Twitter для
SmartTerra будет создавать для комнатных растений
В Новосибирске должник во время прихода приставов
Просмотреть все новости