Супруг Розы Сябитовой назвал Бузову «умственно отсталой»

«Наказывать таких продюсеров надо за безумный креатив в виде Ольги! Она – умственно отсталая, и ее поклонники этим восхищаются», – подытожил продюсер в беседе с журналистами издания womansstyle.ru.

А после того, как она стала петь, она стала очень популярной. И сразу же многие представители нашего шоу-бизнеса набросились на девушку с критикой.На днях бывший супруг известной ведущей Розы Сябитовой назвал знаменитость из реалити-шоу, а также ее подписчиков, умственно отсталыми. Продюсер в Инстаграме сказал, что у Бузовой «12 миллионов умственно отсталых подписчиков!».Также экс-муж Сябитовой не может понять «какие недоумки сажают её в жюри» и «какие дауны ходят на её концерты». Мужчина полагает, что Ольга своим пением просто издевается над людьми, которые ничего не понимают в искусстве. Он убеждён, что продюсеров необходимо наказать за то, что они выпускают Бузову на сцену.