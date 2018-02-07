Мать Ирина Салтыковой поразила молодостью и красотой

Салтыкова изредка делится с фанатами публикациями с родными людьми, предпочитая выкладывать фото, на которых изображена одна в различных жизненных ситуациях. Поэтому снимки, где запечатлены родственники Ирины, пользуются бешеной популярностью. Артистка на днях поделилась публикацией, на которой предстала вместе со своей восьмидесятиоднолетней мамой. Фанаты очень удивились, отметив, что родительница певицы выглядит невероятно красиво и молодо.Однако нашлись те подписчики, которые сказали, что секрет молодости мамы Салтыковой - это пластические операции. Но Ирина ей ответила, что мама даже не пользуется кремом. Фотография исполнительницы песен в течение суток сумела собрать свыше 6 тысяч отметок «Мне нравится» и более 350 комментариев.