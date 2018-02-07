АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018

Мать Ирина Салтыковой поразила молодостью и красотой
Ирина Салтыкова обнародовала снимок, на котором изображена вместе со своей восьмидесятиоднолетней мамой. Фанаты в восторге от молодости и красоты родительницы певицы.

Мать Ирина Салтыковой поразила молодостью и красотой

Салтыкова изредка делится с фанатами публикациями с родными людьми, предпочитая выкладывать фото, на которых изображена одна в различных жизненных ситуациях. Поэтому снимки, где запечатлены родственники Ирины, пользуются бешеной популярностью. Артистка на днях поделилась публикацией, на которой предстала вместе со своей восьмидесятиоднолетней мамой. Фанаты очень удивились, отметив, что родительница певицы выглядит невероятно красиво и молодо.

Однако нашлись те подписчики, которые сказали, что секрет молодости мамы Салтыковой - это пластические операции. Но Ирина ей ответила, что мама даже не пользуется кремом. Фотография исполнительницы песен в течение суток сумела собрать свыше 6 тысяч отметок «Мне нравится» и более 350 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:26
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Аспирин повышает потенцию у мужчин
Елена Темникова на новом фотоснимке предстала в
В Шанхае в 2017 году число электромобилей
Российский внедорожник Partisan One предложили
В интернете продают редкие свадебные фотоснимки и
Два треугольных НЛО были замечены над
Просмотреть все новости