Американка носит корсет 23 часа в сутки для сохранения идеальной талии

Американка Диана Ринго из Сан-Диего рассказала, что для поддержания идеальной талии снимает корсет лишь для того, чтобы принять душ или же во время тренировки. Обхват талии 39-летней матери троих детей составляет около 46 сантиметров.Бывшая военная начала носить корсет после родов. Три года назад ее талия в обхвате была 69-74 сантиметра. Женщину это не устраивало, и она пожелала вернуться в прежнюю форму при помощи регулярных тренировок и корсета.Коллекция американки содержит более 45 корсетов. Весит она 54 килограмма и ростом всего 158 сантиметров. По словам 39-летней женщины, корсет придает ей уверенность и делает ее счастливой. Супруг Ринго относился к увлечению жены негативно, беспокоясь о ее здоровье. Но после того, как специалист заверил мужа в безопасности подобного режима, мужчина смирился. Однако жену он просит больше не худеть.