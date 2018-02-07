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Xiaomi Mi MIX 2S на AnTuTu показал хорошие результаты
Готовящийся к выходу флагманский смартфон версии Xiaomi Mi MIX 2S, показал довольно высокие результаты после проведения проверки на бенчмарке AnTuTu. Он набрал свыше 270 000 баллов.

Xiaomi Mi MIX 2S на AnTuTu показал хорошие результаты

Руководители компании приняли решение проверить производительность нового современного мобильного устройства. В этом году производители собираются представить Xiaomi Mi MIX 2S, а также Mi 7. Первый флагман будет работать с процессором типа Snapdragon 845. В интернете распространились сведения, что новую версию успели протестировать в рамках бенчмарка AnTuTu, неплох показав свои способности.

Версия Xiaomi Mi MIX 2S смогла набрать 270 400 баллов. Это является довольно высоким показателем производительности. Стоит отметить, что тестирование новой версии проходило под названием Polaris. Имеются предположения, что мобильное устройство получит оперативную память на 6 Гб, необычный безрамочный экран (расширение 19,5: 90), две задние камеры.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 17:40
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