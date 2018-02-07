Анализ ДНК показал, что у современных британцев были голубые глаза и темная кожа - ученые

«Очень удивительно, что у британца, проживавшего 10 тысяч лет назад оказалась такое неожиданное сочетание очень голубых глаз и действительно темной кожи», - сказал Крис Стрингер из музея, который в течение последнего десятилетия проанализировал кости людей, найденных в пещере.

Останки мужчины, получившего от ученых имя «Человек из Чеддера» были найдены на юго-западе Англии. Его скелет был обнаружен в пещере в 1903 году, древний человек был воплощен в жизнь посредством первого в истории полного анализа ДНК его останков.В совместном проекте Музея естественной истории Великобритании и университетским колледжем Лондона ученые проанализировали ДНК костного порошка, хорошо сохранившегося в черепе. Их результаты изменили предположительный облик Человека из Чеддера, который раннее был изображен с коричневыми глазами и светлой кожей. Полученные данные свидетельствуют о том, что более легкая пигментация, являющаяся особенностями населения Северной Европы, является более поздней, чем считалось ранее.Племя Человека из Чеддера мигрировало в Британию в конце последнего Ледникового периода, и его ДНК была связана с людьми, обнаруженными в современной Испании, Венгрии и Люксембурге.Селина Брейс, исследователь древней ДНК в музее, рассказала, что в пещере, где был найден Человек из Чеддера, была хорошая, прохладная, сухая, постоянная среда, и это в основном предотвращает разрушение ДНК, что и помогло сохранить его останки в таком прекрасном состоянии.С помощью 3D-печати был создан бюст Человека из Чеддера, выполненный с длинными темными волосами и короткими волосами на лице. Для создания модели потребовалось около трех месяцев, а ее создатели использовали высокотехнологичный сканер, предназначенный для Международной космической станции. Альфонс Кеннис, который сделал бюст со своим братом Адри, сказал, что результаты ДНК были «революционными».