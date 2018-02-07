Анализ ДНК показал, что у современных британцев были голубые глаза и темная кожа - ученые
Исследователи из Лондона заявляют, что у первого современного британца были светлые голубые глаза и темная кожа. Выводы были сделаны после проведения анализа ДНК человеческих останков, обнаруженных на территории современной Англии.
Останки мужчины, получившего от ученых имя «Человек из Чеддера» были найдены на юго-западе Англии. Его скелет был обнаружен в пещере в 1903 году, древний человек был воплощен в жизнь посредством первого в истории полного анализа ДНК его останков.
В совместном проекте Музея естественной истории Великобритании и университетским колледжем Лондона ученые проанализировали ДНК костного порошка, хорошо сохранившегося в черепе. Их результаты изменили предположительный облик Человека из Чеддера, который раннее был изображен с коричневыми глазами и светлой кожей. Полученные данные свидетельствуют о том, что более легкая пигментация, являющаяся особенностями населения Северной Европы, является более поздней, чем считалось ранее.
Племя Человека из Чеддера мигрировало в Британию в конце последнего Ледникового периода, и его ДНК была связана с людьми, обнаруженными в современной Испании, Венгрии и Люксембурге.
Селина Брейс, исследователь древней ДНК в музее, рассказала, что в пещере, где был найден Человек из Чеддера, была хорошая, прохладная, сухая, постоянная среда, и это в основном предотвращает разрушение ДНК, что и помогло сохранить его останки в таком прекрасном состоянии.
С помощью 3D-печати был создан бюст Человека из Чеддера, выполненный с длинными темными волосами и короткими волосами на лице. Для создания модели потребовалось около трех месяцев, а ее создатели использовали высокотехнологичный сканер, предназначенный для Международной космической станции. Альфонс Кеннис, который сделал бюст со своим братом Адри, сказал, что результаты ДНК были «революционными».
Останки мужчины, получившего от ученых имя «Человек из Чеддера» были найдены на юго-западе Англии. Его скелет был обнаружен в пещере в 1903 году, древний человек был воплощен в жизнь посредством первого в истории полного анализа ДНК его останков.
В совместном проекте Музея естественной истории Великобритании и университетским колледжем Лондона ученые проанализировали ДНК костного порошка, хорошо сохранившегося в черепе. Их результаты изменили предположительный облик Человека из Чеддера, который раннее был изображен с коричневыми глазами и светлой кожей. Полученные данные свидетельствуют о том, что более легкая пигментация, являющаяся особенностями населения Северной Европы, является более поздней, чем считалось ранее.
«Очень удивительно, что у британца, проживавшего 10 тысяч лет назад оказалась такое неожиданное сочетание очень голубых глаз и действительно темной кожи», - сказал Крис Стрингер из музея, который в течение последнего десятилетия проанализировал кости людей, найденных в пещере.
Племя Человека из Чеддера мигрировало в Британию в конце последнего Ледникового периода, и его ДНК была связана с людьми, обнаруженными в современной Испании, Венгрии и Люксембурге.
Селина Брейс, исследователь древней ДНК в музее, рассказала, что в пещере, где был найден Человек из Чеддера, была хорошая, прохладная, сухая, постоянная среда, и это в основном предотвращает разрушение ДНК, что и помогло сохранить его останки в таком прекрасном состоянии.
С помощью 3D-печати был создан бюст Человека из Чеддера, выполненный с длинными темными волосами и короткими волосами на лице. Для создания модели потребовалось около трех месяцев, а ее создатели использовали высокотехнологичный сканер, предназначенный для Международной космической станции. Альфонс Кеннис, который сделал бюст со своим братом Адри, сказал, что результаты ДНК были «революционными».