АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018

Анализ ДНК показал, что у современных британцев были голубые глаза и темная кожа - ученые
Исследователи из Лондона заявляют, что у первого современного британца были светлые голубые глаза и темная кожа. Выводы были сделаны после проведения анализа ДНК человеческих останков, обнаруженных на территории современной Англии.

Анализ ДНК показал, что у современных британцев были голубые глаза и темная кожа - ученые


Останки мужчины, получившего от ученых имя «Человек из Чеддера» были найдены на юго-западе Англии. Его скелет был обнаружен в пещере в 1903 году, древний человек был воплощен в жизнь посредством первого в истории полного анализа ДНК его останков.

В совместном проекте Музея естественной истории Великобритании и университетским колледжем Лондона ученые проанализировали ДНК костного порошка, хорошо сохранившегося в черепе. Их результаты изменили предположительный облик Человека из Чеддера, который раннее был изображен с коричневыми глазами и светлой кожей. Полученные данные свидетельствуют о том, что более легкая пигментация, являющаяся особенностями населения Северной Европы, является более поздней, чем считалось ранее.

Анализ ДНК показал, что у современных британцев были голубые глаза и темная кожа - ученые


«Очень удивительно, что у британца, проживавшего 10 тысяч лет назад оказалась такое неожиданное сочетание очень голубых глаз и действительно темной кожи», - сказал Крис Стрингер из музея, который в течение последнего десятилетия проанализировал кости людей, найденных в пещере.


Племя Человека из Чеддера мигрировало в Британию в конце последнего Ледникового периода, и его ДНК была связана с людьми, обнаруженными в современной Испании, Венгрии и Люксембурге.

Селина Брейс, исследователь древней ДНК в музее, рассказала, что в пещере, где был найден Человек из Чеддера, была хорошая, прохладная, сухая, постоянная среда, и это в основном предотвращает разрушение ДНК, что и помогло сохранить его останки в таком прекрасном состоянии.

С помощью 3D-печати был создан бюст Человека из Чеддера, выполненный с длинными темными волосами и короткими волосами на лице. Для создания модели потребовалось около трех месяцев, а ее создатели использовали высокотехнологичный сканер, предназначенный для Международной космической станции. Альфонс Кеннис, который сделал бюст со своим братом Адри, сказал, что результаты ДНК были «революционными».
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 11:56
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Аспирин повышает потенцию у мужчин
Елена Темникова на новом фотоснимке предстала в
В Шанхае в 2017 году число электромобилей
Российский внедорожник Partisan One предложили
В интернете продают редкие свадебные фотоснимки и
Два треугольных НЛО были замечены над
Просмотреть все новости