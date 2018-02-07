Caviar представил камуфляжный iPhone X в честь юбилейного 100-летия Красной армии

Особенностью модели Caviar iPhone X Force, в юбилейном дизайне «100 лет Красной Армии», станет камуфляжная отделка, включающая натуральную кожу, золоченные элементы и защитный принт. Выделят золотом герб РФ, табличку «Служу России», а так же армейскую пятиконечную звезду. Еще в январе, президентом Путиным подписан соответствующий указ, который изменил содержание формы ответа на благодарность от командования, теперь слова-ответ военнослужащих будут звучать не «Служу Российской Федерации», а соответственно - «Служу России». Новую модель от Caviar можно приобрести в варианте обрамления элементами черного оникса, с нанесением узора гравировкой «Дамаск».Планируется выход, специальными тиражами, праздничных смартфонов для МВД, ВВД, ВС и ВМФ России. Ценовой диапазон Caviar iPhone X Force «100 лет Красной Армии», в новой праздничной линейке, составляет ориентировочно от 238 до 269 тыс. рублей.