Британские исследователи столкнулись с потусторонней силой в старинном масонском доме

Вултон-Холл 300 лет назад был собственностью члена ордена, однако эксперты сразу ощутили незримую злую энергию, после чего были вынуждены надеть на руки защитные кристаллы. Гнетущее состояние усиливалось, когда люди стали подниматься по лестнице, а дальше внезапно у них начали болеть глаза и шея.Амулеты помогли изменить ситуацию в лучшую сторону, но вдруг из глубины темного коридора раздалось жуткое рычание незримого духа. После такого кошмара женщина чуть не потеряла сознание, хотя мужчины были в полном порядке. Они считают, что призрак мог разгневаться на присутствие слабого пола, так как это было недопустимо в собраниях.