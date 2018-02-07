Певица Глюк'оZа опровергла слухи о финансовых проблемах супруга на отдыхе в Мексике

Пара выбрала для отдыха лучший отель курорта Тулум, имеющий интересную историю. Владельцем “ Escobar's Mansion” был наркобарон, но после его смерти здание долго оставалось пустым. Сейчас в одном из 42-х роскошных номеров живет исполнительница со своим избранником. Певица Глюк'оZа сделала много селфи, отметив, что супруг не любит делать фото. Но он всегда может удивить знаменитость своими рассказами и организаторскими способностями, открывая перед нею новый мир.Поклонники сразу оценили внешний вид артистки, позирующей перед камерой в коротком наряде желтого цвета. Изюминкой стало глубокое декольте, позволяющее им оценить достоинства роскошного бюста кумира. Все были в восторге от такого сюжета и назвали звезду самой сексуальной красавицей, пожелав ей любви и позитивного настроения.