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Певица Глюк'оZа опровергла слухи о финансовых проблемах супруга на отдыхе в Мексике
В последнее время стали появляться слухи о финансовых проблемах супруга звезды Александра Чистякова. Певица Глюк'оZа опровергла такую информацию на отдыхе в Мексике и порадовала поклонников новым фото в Instagram.

Пара выбрала для отдыха лучший отель курорта Тулум, имеющий интересную историю. Владельцем “ Escobar's Mansion” был наркобарон, но после его смерти здание долго оставалось пустым. Сейчас в одном из 42-х роскошных номеров живет исполнительница со своим избранником. Певица Глюк'оZа сделала много селфи, отметив, что супруг не любит делать фото. Но он всегда может удивить знаменитость своими рассказами и организаторскими способностями, открывая перед нею новый мир.

Певица Глюк'оZа опровергла слухи о финансовых проблемах супруга на отдыхе в Мексике


Поклонники сразу оценили внешний вид артистки, позирующей перед камерой в коротком наряде желтого цвета. Изюминкой стало глубокое декольте, позволяющее им оценить достоинства роскошного бюста кумира. Все были в восторге от такого сюжета и назвали звезду самой сексуальной красавицей, пожелав ей любви и позитивного настроения.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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