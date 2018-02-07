Анфиса Чехова оскорбила полных и малоимущих россиянок

Анфиса Чехова свою новую суперсистему широко разрекламировала в соцсети. Сотни россиянок оплатили за обучающие материалы теледивы, однако ни одна из женщин пока их не получила. Одна девушка написала Анфисе, что в России при средней зарплате 6 000 рублей, её курс стоит 7 900 рублей, на что ведущая заявила, что предлагаемый ею курс женщине не подходит.Другие девушки считают, что курс Чеховой это очередной развод, за счёт которого она хочет только получить деньги от доверчивых женщин. Одной из россиянок пришло сообщение от лица теледивы, в котором написано, что бы она оставила при себе деньги, а также лишние килограммы, при этом купила себе на сэкономленные деньги колбасы и чипсов. Чехова извинилась за это сообщение, сказав, что их рассылку делал её помощник.