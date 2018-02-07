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В Техасе полчища птиц снова атаковали аномальный перекресток
Американцы из штата Техас прекрасно знают об аномальном перекрестке, расположенном в Мескито, который по неизвестным причинам притягивает к себе тысячи пернатых. Сейчас полчища птиц снова атаковали этот уголок города, после чего сюжеты с места события появились в сетях.

В Техасе полчища птиц снова атаковали аномальный перекресток


Ученые не могут найти причину, заставляющую особей первого февраля слетаться сюда, чтобы потом начинать издавать громкие крики и кружиться над трассой, по которой едут машины. Они занимают места на деревьях и столбах, а также могут нападать на транспорт, рискуя получить серьезные травмы.



Исследователи находятся в недоумении и предполагают, что здесь есть особая энергетика, заставляющая птиц проводить столь необычный ритуал. Зрители после просмотра записи были заинтригованы зрелищем и тоже пытаются выяснить природу этого феномена.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:10
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