В Техасе полчища птиц снова атаковали аномальный перекресток

Ученые не могут найти причину, заставляющую особей первого февраля слетаться сюда, чтобы потом начинать издавать громкие крики и кружиться над трассой, по которой едут машины. Они занимают места на деревьях и столбах, а также могут нападать на транспорт, рискуя получить серьезные травмы.Исследователи находятся в недоумении и предполагают, что здесь есть особая энергетика, заставляющая птиц проводить столь необычный ритуал. Зрители после просмотра записи были заинтригованы зрелищем и тоже пытаются выяснить природу этого феномена.