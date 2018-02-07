Geely планирует стать крупным акционером Daimler

Специализированными изданиями была обнародована информация касательно того, что китайский автопроизводитель может стать самым крупным инвестором Daimler. Это произойдёт тогда, когда производитель станет владельцем того числа акций, о котором было сообщено в прессе. В настоящее время 70,7 процентами Daimler владеют определённые институциональные инвесторы. 19,4 процентами ценных бумаг владеют непосредственно частные лица. Эмират Кувейт владеет 6,8 процентами акций.Машиностроительный стратегический альянс Nissan-Renault выступает владельцем 3,1 процента акций немецкого Daimler. Нужно отметить, что Geely в настоящее время контролирует шведский автобренд Volvo, разработчиков Lotus из Великобритании, американскую компанию Terrafugia, производящую летающие авто и прочие автокомпании.