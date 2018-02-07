Ученые: тусклый свет отрицательно сказывается на работе мозга

Группа ученых из государственного Университета Мичиган в процессе своих экспериментов с крысами установили, что животные, помещенные в плохо освещенное помещение на длительное время, забывали «протоптанные» маршруты, поскольку уровень когнитивных способностей их головного мозга значительно снизился.Специалисты считают, что подобное может происходить и с людьми. Однако исследователи заметили, что при ярком освещении грызуны быстро освоились, придя в норму.Результат исследования показал, что уровень освещенности помещений оказывает влияние на мозговую деятельность, меняя структуру его нервных клеток.Ученые выражают опасение ввиду того, что из-за нехватки солнечного света, от которой страдает почти все население Земли, человечество просто отупеет.