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Ученые: тусклый свет отрицательно сказывается на работе мозга
Американские ученые заявили, что тусклый свет отрицательно сказывается на работе головного мозга, а также на структуре нервных клеток.

Ученые: тусклый свет отрицательно сказывается на работе мозга


Группа ученых из государственного Университета Мичиган в процессе своих экспериментов с крысами установили, что животные, помещенные в плохо освещенное помещение на длительное время, забывали «протоптанные» маршруты, поскольку уровень когнитивных способностей их головного мозга значительно снизился.

Специалисты считают, что подобное может происходить и с людьми. Однако исследователи заметили, что при ярком освещении грызуны быстро освоились, придя в норму.

Результат исследования показал, что уровень освещенности помещений оказывает влияние на мозговую деятельность, меняя структуру его нервных клеток.

Ученые выражают опасение ввиду того, что из-за нехватки солнечного света, от которой страдает почти все население Земли, человечество просто отупеет.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:20
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