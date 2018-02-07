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«Ростелеком» заинтересован в приобретении компаний разработчиков мобильной платформы Sailfish Mobile OS Rus
«Ростелеком» рассматривает возможность приобретения контрольного пакета акций компаний «Вотрон» и «Открытая мобильная платформа», основное направление которых - разработка операционной системы Sailfish Mobile OS Rus, устанавливаемой на мобильные системы. Соответствующие запросы поданы представителями госструктуры в Федеральную антимонопольную службу.

Ведомство даст свою оценку по готовящейся сделке в течение месяца. Расчет идет на получение «Ростелекомом» 75% акций. Рассматриваемые компании состоят в холдинге ЕСН, собственник которого бизнесмен Григорий Березкин. Начало переговоров по данной сделке, СМИ начали публиковать еще с апреля прошлого года. На то время, соглашения оценивалось примерно в $50 млн.
«Ростелеком» заинтересован в приобретении компаний разработчиков мобильной платформы Sailfish Mobile OS Rus


Ранее уже сообщалось, что инвесторами из США не принято положительное решение, относительно приобретения компании из Перми - «Новомет». Ожидаемая сумма сделки планировалась в размере один миллиард долл. Скорее всего, на данное решение повлияла возможность угрозы от санкицонных ограничений, на фоне определенных политических разногласий.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 15:50
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