«Ростелеком» заинтересован в приобретении компаний разработчиков мобильной платформы Sailfish Mobile OS Rus

Ведомство даст свою оценку по готовящейся сделке в течение месяца. Расчет идет на получение «Ростелекомом» 75% акций. Рассматриваемые компании состоят в холдинге ЕСН, собственник которого бизнесмен Григорий Березкин. Начало переговоров по данной сделке, СМИ начали публиковать еще с апреля прошлого года. На то время, соглашения оценивалось примерно в $50 млн.Ранее уже сообщалось, что инвесторами из США не принято положительное решение, относительно приобретения компании из Перми - «Новомет». Ожидаемая сумма сделки планировалась в размере один миллиард долл. Скорее всего, на данное решение повлияла возможность угрозы от санкицонных ограничений, на фоне определенных политических разногласий.