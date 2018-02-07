Пентагон скрывает 24 видео с доказательствами существование НЛО и не закрыл программу “AATIP”

В прошлом году многие СМИ сообщали, что такие сюжеты действительно существуют, но пока политики не желают показывать их обществу. Пентагон обещал опубликовать их для просмотра, хотя скептики до сих пор не верят в существование внеземных объектов. Однако мужчина проработал в проекте много лет, а перед этим боролся с террористами и защищал родину во время военных конфликтов.Он сталкивался с информацией от летчиков, видевших НЛО, а также изучал возможности летающих тарелок. Военные не собираются отказываться от исследования технологий пришельцев, а недавно члены экипажа авианосца были поражены превосходством крупного внеземного аппарата. Сфера имела белый цвет и издавала тикающие звуки, но могла стать невидимой и быстро вывести современные приборы из строя.