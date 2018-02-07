Дочь Даны Борисовой набросилась на неё и пыталась порвать шубу

В данное время опекуном Полины выступает Максим Аксенов, являющийся биологическим отцом девочки. Она переехала к папе, когда теледива поехала в Таиланд, чтобы излечится от наркотической зависимости. Когда Дана вернулась в Россию, семья Аксенова решила ограничить общение ребенка с матерью. По мнению ведущей, Полину настраивают против неё. Дана поведала, что был такой инцидент, когда девочка набросилась на неё, и хотела порвать ей шубу.Борисова сказала, что в данное время она пытается расстаться с прошлым. Блондинка продаёт квартиру, при этом сама живёт на съёмной жилплощади, которою для неё снял Андрей Малахов. Драгоценные вещи и шубы ведущая продаёт, так как после возвращения в РФ её финансовое состояние не самое хорошее.