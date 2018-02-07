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Дочь Александра Малинина удивила подписчиков вокальными данными
Дочь известного певца российской эстрады Александра Малинина удивила подписчиков отца вокальными данными. В своем аккаунте в Instagram артист опубликовал ролик, на котором его дочь Устинья исполняет песню.

Дочь Александра Малинина удивила подписчиков вокальными данными


Стало известно, что сейчас проходит подготовка к концерту Александра Малинина и его дочери Устиньи. На одной из таких репетиций мать 17-летней наследницы записала видеоролик, на котором последняя исполняет песню. Подписчики пришли в восторг от вокальных данных девушки, отметив, что ее голос чарующий, завораживающий и сама исполнительница очень красивая.

Александр Малинин является отцом четверых детей. От первого брака певец имеет сына Никиту. Во втором браке появилась дочь Кира, которую звезда эстрады признал лишь в 2011 году в ходе программы «Пуст говорят». С 1990 года Малинин стал отцом двойняшек Устиньи и Фрола.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 15:40
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