Дочь Александра Малинина удивила подписчиков вокальными данными

Стало известно, что сейчас проходит подготовка к концерту Александра Малинина и его дочери Устиньи. На одной из таких репетиций мать 17-летней наследницы записала видеоролик, на котором последняя исполняет песню. Подписчики пришли в восторг от вокальных данных девушки, отметив, что ее голос чарующий, завораживающий и сама исполнительница очень красивая.Александр Малинин является отцом четверых детей. От первого брака певец имеет сына Никиту. Во втором браке появилась дочь Кира, которую звезда эстрады признал лишь в 2011 году в ходе программы «Пуст говорят». С 1990 года Малинин стал отцом двойняшек Устиньи и Фрола.