Ученые: Аспирин повышает потенцию у мужчин
Турецкие ученые выяснили, что аспирин повышает потенцию у мужчин. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Они решили провести опыты с участием 184 добровольцев 48-летнего возраста. Люди имели эректильную дисфункцию и были поделены на группы. Одни мужчины принимали плацебо, а остальные лица получали 100 мг препарата. Оказалось, что они на 78% больше стали осуществлять половых актов по сравнению с первыми участниками.
Такой эффект возникает благодаря способности аспирина разжижать кровь. Состав включает ацетилсалициловую кислоту, снижающую количество тромбоцитов, которые отвечают за выработку тромбоксана. Потому препарат можно употреблять для решения данной проблемы.
Они решили провести опыты с участием 184 добровольцев 48-летнего возраста. Люди имели эректильную дисфункцию и были поделены на группы. Одни мужчины принимали плацебо, а остальные лица получали 100 мг препарата. Оказалось, что они на 78% больше стали осуществлять половых актов по сравнению с первыми участниками.
Такой эффект возникает благодаря способности аспирина разжижать кровь. Состав включает ацетилсалициловую кислоту, снижающую количество тромбоцитов, которые отвечают за выработку тромбоксана. Потому препарат можно употреблять для решения данной проблемы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:00