Ученые: Аспирин повышает потенцию у мужчин

Они решили провести опыты с участием 184 добровольцев 48-летнего возраста. Люди имели эректильную дисфункцию и были поделены на группы. Одни мужчины принимали плацебо, а остальные лица получали 100 мг препарата. Оказалось, что они на 78% больше стали осуществлять половых актов по сравнению с первыми участниками.Такой эффект возникает благодаря способности аспирина разжижать кровь. Состав включает ацетилсалициловую кислоту, снижающую количество тромбоцитов, которые отвечают за выработку тромбоксана. Потому препарат можно употреблять для решения данной проблемы.